António Maio marcou presença na jornada de abertura do Campeonato Nacional Rally Raid Bluemotor 2020 que se disputou a 24 e 25 de outubro nas magnificas pistas de Góis, Arganil e Pampilhosa da Serra.

O piloto da Yamaha esteve em destaque ao ser o mais rápido em seis dos oito setores seletivos disputados no primeiro dia tendo posteriormente triunfado no segundo dia de prova. Todavia um problema elétrico no primeiro dia de prova não lhe permitiu ir além do oitavo lugar da classificação final.

O Tetracampeão Nacional de Todo-o-Terreno iniciou esta jornada do campeonato dedicado à navegação a Roadbook motivado e focado em conquistar o título de campeão e começou logo por vencer os três primeiros setores disputados.

No entanto, um problema mecânico atirou o capitão da GNR para os últimos lugares da classificação. Apesar do contratempo, António Maio ainda conseguiu recuperar posições e venceu os três setores finais do primeiro dia de corrida.

No domingo, António Maio atacou o percurso de forma rápida e eficaz, mas o tempo perdido na primeira etapa da corrida não lhe permitiu chegar à vitória: “no primeiro dia, depois de termos vencido seis dos oito troços cronometrados, um problema elétrico na minha Yamaha WR 450 fez com que perdesse perto de 30 minutos a resolver o problema. Na segunda etapa consegui vencer. No entanto, com o tempo perdido no primeiro dia não fomos para além do oitavo lugar final! Agora vou-me preparar e trabalhar afincadamente para a Baja Portalegre 500 que também está aí à porta”, revelou o capitão da GNR.

A próxima etapa do Campeonato Nacional de Rally Raid Bluemotor 2020 será realizada em Mação nos dias 14 e 15 de novembro.

(Foto: A2 Comunicação)