António Maio, Baja TT do Pinhal: “Muito feliz com o resultado”

O Tetracampeão Nacional de Todo-o-Terreno António Maio regressou na Baja TT do Pinhal, que se disputou nas pistas da Beira Interior no passado fim-de-semana, às competições do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno após a paragem imposta pela pandemia do covid-19. The post António Maio, Baja TT do Pinhal: “Muito feliz com o resultado” first appeared on Offroadmoto.