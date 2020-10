O Tetracampeão Nacional de Todo-o-Terreno António Maio regressou aos triunfos nas provas Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2020, desta feita vencendo a 32ª edição da Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal que se disputou em pistas do concelho de Reguengos de Monsaraz.

Um resultado que lhe permitiu reforçar a liderança do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno onde regista duas vitórias em três provas disputadas.

O capitão da GNR entrou na corrida com a competitividade que lhe é característica e cedo impôs um ritmo que lhe permitiu assumir a liderança da corrida logo no primeiro setor seletivo disputado. No segundo troço um problema com o acelerador e uma queda atrasaram o piloto que ainda assim não largou o primeiro lugar.

Já no domingo António Maio foi o mais forte em todos os setores seletivos disputados e venceu com uma vantagem de dois minutos para o segundo classificado. Para o piloto da Yamaha Portugal este triunfo é muito importante para manter os objetivos propostos para esta temporada.

“É uma vitória sempre muito saborosa, é sempre bom vencer no Alentejo. Foi uma prova dura, que exigiu bastante de nós. De início apanhámos zonas muito escorregadias, e depois a passagem dos carros acabou por dificultar a nossa passagem. Estou muito satisfeito com a prestação da equipa. Estamos todos de parabéns. Foi uma boa corrida, serviu para testar e evoluir. Foi um excelente treino. Estamos com vontade de voltar o mais rápido possível”, contou António Maio.

—

(Texto e foto: A2 Comunicação)