O campeão mundial júnior de Moto3, fresco da sua vitória no CEV Repsol de 2020, será um piloto de Grande Prémio a tempo inteiro no próximo ano no seio da Aspar Team Recentemente coroado Campeão do Mundo Júnior de Moto3, Izan Guevara vai estrear-se no Campeonato do Mundo de Moto3 com a Equipa Aspar n