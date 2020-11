António Maio sagrou-se, na 34º Baja Portalegre 500 que se disputou entre os dias 5 e 7 de novembro, Campeão Nacional de Todo-o-Terreno 2020.

Foi o quinto título absoluto alcançado pelo piloto da Yamaha Portugal que se apresentou à partida para a mais importante prova da europa da modalidade com o objetivo de acrescentar mais uma vitória às seis que anteriormente conquistara.

Disputada debaixo de condições climatéricas muito adversas, com a chuva a cair intensamente durante quase toda a prova, a Baja Portalegre 500 afigurou-se muito difícil para todos os pilotos sendo a organização obrigada a anular uma parte do percurso do segundo dia devido ao mau tempo que se fez sentir.

Dificuldades extremas que afetaram a corrida de António Maio impedido de levar a sua Yamaha WR 450 Rally até ao final depois de uma passagem num rio mais fundo ter originado um problema no motor.

Nesta que foi a quarta jornada e última jornada do CNTT o piloto da Yamaha Portugal começou com um quarto tempo no prólogo o que, desde logo, foi suficiente para ser novamente campeão depois de ter sido anulada a Baja TT de Idanha-a-Nova.

Todavia, já no final do primeiro dia, devido ao excesso de água que entrou no filtro de água da mota, o capitão da GNR viu-se obrigado a desistir, o que em Portalegre aconteceu pela primeira vez.

Um abandono que não impediu António Maio de evidenciar uma grande satisfação pela obtenção de mais um título: “somos Campeões Nacionais de Todo o Terreno 2020. Apesar da minha primeira desistência em 18 edições em que participei da Baja Portalegre 500 devido ao excesso de água que entrou pelo filtro de ar da minha Yamaha WR 450 Rally, o resultado do prólogo foi suficiente para voltámos a ter o número 1 em 2021! Obrigado a todos os que tornaram possível alcançar mais um título! Deixo ainda um especial agradecimento à minha assistência na Baja de Portalegre 500 pela prova de resistência que fizeram”, contou António Maio.

António Maio regressa às competições já nos próximos dias para participar na segunda etapa do Campeonato de Rally Raid que se disputa em Mação tendo como principal objetivo alcançar um resultado que lhe permita alcançar também o título de Campeão Nacional nesta disciplina e fazer o pleno da temporada.

(Texto e Foto: A2 Comunicação)