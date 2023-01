Com esta promoção, Félix da Costa, campeão do mundo na classe LMP2 e vencedor em Le Mans nesta categoria em 2022, pode agora lutar pela vitória na categoria principal, bem como na mítica 24 horas de Le Mans.

Para o campeonato do Mundo de Endurance - FIA WEC, classe Hypercar, a Hertz Team JOTA anunciou que vai manter a aposta em António Félix da Costa e no britânico Will Stevens, que, juntamente com o português, conquistou o título mundial em 2022, enquanto o terceiro piloto será o chinês Yifei Ye, de 22 anos, que foi escolhido pela JOTA depois da conquista dos títulos do Asia Le Mans Series e do European Le Mans Series, na LMP2.

"Estou muito contente por me manter na equipa JOTA. Nos últimos três anos conquistámos grandes feitos em conjunto e fico orgulhoso de dar o salto para a Hypercar com a equipa e ao volante de um Porsche. O espírito que temos na equipa é de uma verdadeira família e, depois da vitória em Le Mans na LMP2 no ano passado, temos como objetivo ir à procura de bons resultados no campeonato do mundo em Hypercar", afirmou o corredor luso, em declarações à sua assessoria de imprensa.

O piloto português revelou ainda que deseja, em termos pessoais, "ir em busca da vitória à geral nas 24 horas de Le Mans".

"Obviamente, o nível está muito alto, com várias equipas de fábrica, mas acredito que temos a estrutura técnica certa e um forte 'line up' para sermos competitivos já neste primeiro ano", frisou.

David Clarke, diretor da Hertz Team JOTA, referiu estar "muito satisfeito por poder contar com a experiência e rapidez de António Félix da Costa e Will Stevens, aliadas à juventude de Yifei".

"Temos tido bastante sucesso nos últimos anos e temos agora o desafio de ser uma das únicas equipas privadas a competir na classe Hypercar, contra as equipas de fábrica. Estamos a trabalhar intensamente para nos prepararmos para o ínício desta aventura e, em breve, vamos anunciar as cores do nosso Porsche 963 Hypercar da Hertz Team JOTA", disse ainda David Clarke.

O Campeonato do Mundo de Resistência - FIA WEC 2023 é composto por sete corridas, estando o início marcado para os Estados Unidos, com as 1000 milhas de Sebring, em 17 de Março. Portugal recebe a segunda prova, no Autódromo Internacional do Algarve, no dia 06 de abril, enquanto o ponto alto da temporada, as 24 horas de Le Mans, que celebram a 100.ª edição, terão lugar nos dias 10 e 11 de junho.

