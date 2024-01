O piloto natural de Cascais, que largou da 21.ª posição da grelha, terminou a prova saudita a 17,960 segundos do vencedor, o neozelandês Nick Cassidy (Jaguar), que deixou o neerlandês Robin Frijns (Envision) na segunda posição, a 1,192 segundos, e o britânico Oliver Rowland (Nissan) em terceiro, a 1,875.

Com estes resultados, Nick Cassidy assumiu a liderança do campeonato, com 57 pontos, mais 19 do que o alemão Pascal Wherlein (Porsche), que baixou à segunda posição depois do sétimo lugar de hoje.

António Félix da Costa é 18.º, ainda sem qualquer ponto marcado nas três rondas já disputadas.

A próxima prova disputa-se em São Paulo, no Brasil, a 16 de março.

