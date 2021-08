"Significa que o Ministério do Desporto e a Federação dos Camarões renovaram a confiança no nosso trabalho. O balanço é positivo, e representa que teremos pela frente dois grandes objetivos difíceis: o acesso à fase final do Mundial do Qatar, em 2022, e a presença na CAN [Taça das Nações Africanas], em janeiro do mesmo ano. Como anfitriões da prova mais importante de África, seria bonito chegar à final e vencê-la, porque vamos ter o povo, que vive bastante o futebol, ao nosso lado", disse o selecionador dos 'leões indomáveis', citado em comunicado.

A seleção dos Camarões, campeã africana em cinco ocasiões, inicia a fase de qualificação para o Mundial2022 em 03 de setembro, com a receção ao Maláui e, três dias depois, visita a Costa do Marfim.

