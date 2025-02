"Estou aqui pronto para abraçar este projeto e assumir as minhas responsabilidades. Vim para isso, estou preparado para isso, podem contar comigo. Vou tentar fazer o melhor possível para que o Costa do Sol possa voltar à ribalta", disse Baciro Candé, em conferência de imprensa em Maputo, após assinar contrato de uma época com o Costa do Sol.

Natural da Guiné-Bissau, Candé foi hoje apresentado em Maputo como novo treinador principal da equipa ?canarinha' que disputa o campeonato nacional de futebol Moçambola, apontando que aceitou o convite por considerar que "há condições e confiança".

"Para mim, é um projeto credível e sei que sou capaz de tentar materializar este projeto e foi a razão de ter aceitado este convite", disse aos jornalistas o treinador de 57 anos.

O Costa do Sol não vence o Moçambola desde 2019, mas o novo treinador promete ações para a conquista do título, pedindo à direção do clube jogadores que tenham "vontade e comprometidos".

"Há só uma coisa no futebol que eu sei: são os três pontos em cada fim de semana, três pontos, a minha filosofia é pôr a equipa a trabalhar e ao fim de semana conseguir os três pontos", disse Candé, apontando que a sua filosofia de jogo é "jogar bem e ser uma equipa competitiva".

PYME // VR

Lusa/Fim