Grosso, de 45 anos, vai substituir no cargo Laurent Blanc, que foi demitido no início desta semana, face aos meus resultados da formação em que alinha o português Anthony Lopes, que ocupa o último lugar da Ligue 1, com quatro derrotas no mesmo número de jogos realizados.

O antigo lateral esquerdo, que, enquanto futebolista, ajudou a Itália a conquistar o Campeonato do Mundo de 2006, estava sem clube desde o final da época passada, após ter conduzido o Frosinone ao título do segundo escalão transalpino e à consequente promoção à Serie A.

De resto, Fabio Grosso está de regresso a Lyon, agora para orientar a equipa principal do 'OL', depois de ter representado o clube como jogador entre 2007 e 2009, periodo em que venceu uma Liga francesa, uma Taça de França e uma Supertaça francesa. No currículo como futebolista conta igualmente com passagens por Palermo, Inter ou Juventus.

Grosso concluiu a carreira de jogador em 2012, na formação de Turim, e iniciou o percurso como treinador principal em 2017, no Bari, passando posteriormente por Verona, Brescia, Sion e o referido Frosinone.

O novo técnico apenas irá assumir o comando do Lyon a partir de segunda-feira, sendo que no domingo, na receção ao Le Havre, para o campeonato, a equipa ainda será liderada pelo trio de interinos Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet e Sonny Anderson.

