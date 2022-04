Na lista de inscritos, que fechou hoje, estão 11 jogadores do 'top 100' do 'ranking' ATP, entre eles o gaulês, antigo número sete mundial e atual 86.º colocado, que detém no seu currículo 15 títulos ATP e disputou 17 finais, incluindo mais duas em Portugal, em 2007 e 2012.

Além de Gasquet, destaque para a presença do checo Jiri Vesely no quadro de singulares da fase de qualificação. O atual 69.º classificado na hierarquia ATP, que em 2015 atingiu o 35.º posto, superou esta temporada o 'qualifying' do ATP 500 do Dubai e eliminou, nos quartos de final, o sérvio Novak Djokovic, número um do mundo.

A Vesely e Gasquet, juntam-se ainda os espanhóis Pablo Andujar (73.º ATP), dono de quatro troféus ATP, Jaume Munar (78.º ATP), Roberto Carballes-Baena (79.º ATP) e Carlos Taberner (96.º ATP), que esta época alcançou o seu quinto título no ATP Challenger Tour.

Os australianos Thanasi Kokkinakis (85.º ATP), campeão no início do ano do ATP de Adelaide e do Open da Austrália em pares, com Nick Kyrgios, e Alexei Popyrin (99.º ATP), o boliviano Hugo Delien (93.º ATP), o sueco Mikael Ymer (95.º ATP) e o italiano Marco Cecchinato são os outros jogadores do 'top 100' que vão lutar pelo acesso ao quadro principal do Estoril Open.

