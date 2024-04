Éder, de 36 anos, foi cooptado para o executivo liderado por Fernando Gomes, cuja saída do Pedro Dias, para a Secretaria de Estado do Desporto, levou à promoção de Júlio Vieira, antigo presidente da associação de Leiria, para vogal efetivo.

Em comunicado, a FPF deu conta destas alterações, na sequência do pedido de renúncia de Pedro Dias, que na sexta-feira foi empossado no Governo de Luís Montenegro.

"Face a esta renúncia, o primeiro suplente Júlio Vieira passará a ser vogal efetivo da direção", detalha o organismo, acrescentando que "o vice-presidente José Couceiro e o vogal Hélder Postiga passarão a ter a seu cargo, além das funções que já desempenham, o acompanhamento e desenvolvimento do futsal, em estreita colaboração com o diretor técnico e selecionador nacional, Jorge Braz".

Éder, que não voltou a jogar desde a experiência no Al-Raed, na Arábia Saudita, em 2021/22, junta-se ao elenco diretivo da FPF, após uma carreira em que vestiu ainda as camisolas de Tourizense, Académica, Sporting de Braga, Swansea, Lille e Lokomotiv Moscovo.

Além do decisivo golo na final do Euro2016, aos 109 minutos da final frente à anfitriã França, que deu a inédita vitória a Portugal no Campeonato da Europa, Éder somou mais quatro golos pela seleção nacional, nas suas 35 presenças.

"Fernando Gomes, presidente da FPF, decidiu ainda cooptar para a direção o internacional português Éder António Macedo Lopes, com funções de acompanhamento das seleções nacionais de formação (futebol masculino e feminino) e da área de intervenção social da FPF", explicou o organismo.

