Na conferência de imprensa de antevisão à partida de quinta-feira, Anselmi começou por manifestar orgulho por defrontar o experiente Claudio Ranieri, técnico dos romanos, que serviu de inspiração para a carreira do argentino.

"Em primeiro lugar, defrontar Ranieri é um orgulho para mim. Quando tinha 12 anos, olhava para as equipas dele na televisão. Parece-me que é um treinador que viveu tudo. É alguém superinteligente, que vai saber como abordar o jogo", disse.

De seguida, o técnico dos 'dragões' prosseguiu com a análise ao adversário europeu: "A Roma é a Roma, uma equipa grande que tem de vencer em qualquer estádio. Não vamos esperar uma equipa defensiva. A estratégia é o treinador rival que decide. Nós estamos preparados para qualquer situação, para a forma de jogar deles".

Questionado sobre a falta de intensidade do FC Porto e sobre o que é preciso mudar ainda, o técnico dos 'dragões' garantiu que a equipa está no bom caminho.

"Não é uma questão de intensidade, é uma questão tática. As mudanças fizeram com que a equipa ficasse mais intensa. A pressão ficou algo larga em algumas zonas do terreno, e por isso pareceu menos intensa. Na segunda parte do jogo com o Sporting, os espaços foram mais curtos, ficámos mais perto do adversário e isso fez parecer que estávamos mais intensos. Foi um ajuste tático. E esperamos que o que se viu na segunda parte se repita na maior quantidade de tempo possível em todos os jogos", frisou.

Martín Anselmi garantiu ainda que está confiante num bom resultado frente à Roma, tendo em conta o que tem visto nos treinos diários da equipa.

"Gostei da competitividade da equipa. O FC Porto tem de ser competitivo em todos os jogos até ao final. Fomos competitivos com o Sporting e [o empate, 1-1] foi a recompensa de sermos competitivos até ao último minuto. Não posso permitir que uma equipa não seja competitiva", explicou.

O treinador dos 'azuis e brancos' também se mostrou satisfeito com a integração dos jogadores nas suas ideias e salientou a vontade dos atletas em "serem sempre melhores".

"Estou muito feliz com o nível de profissionalismo, de entusiasmo, com a energia, intensidade, vontade de aprender que os jogadores têm", afirmou, considerando que tal é "impagável para um treinador".

E continuou: "Sabemos que temos uma ideia que requer entender muitas coisas, muito esforço físico e mental. É preciso pressionar alto, recuperar a bola o mais rápido possível. E isso é o que estamos a ver nos jogos".

O FC Porto recebe esta quinta-feira, às 20:00, a Roma, numa partida da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, e que será arbitrada pelo alemão Tobias Stieler.

