O técnico argentino reconheceu que a derrota sofrida frente ao Benfica (4-1), na jornada anterior, deixou marcas no plantel, mas assegurou que a resposta está a ser trabalhada internamente, com foco na melhoria competitiva.

"Perder nunca é bom, evidentemente dói, mas também nos gera uma fome de desforra, e uma vontade de ir conquistar a vitória. Vejo o grupo com essa sede de desforra e com vontade de, este sábado, dar a imagem que queremos dar", afirmou Anselmi, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Sobre os erros cometidos no clássico, o treinador admitiu-os, mas preferiu não dar justificações, admitindo que foram identificadas falhas claras no desempenho da equipa e que essas situações não se podem repetir.

"Sabemos que erros cometemos e sabemos também o que fizemos de bem. Alguns erros não forçados custaram-nos muito caro. Treinámos para que não voltem a acontecer. Em jogos anteriores não tinham surgido em ações semelhantes, por isso temos de garantir que não se repetem", disse.

Martín Anselmi reiterou que as análises à exibição frente ao Benfica foram feitas "à porta fechada" e frisou que o grupo está consciente das correções a aplicar, reforçando a importância da autocrítica como ferramenta de crescimento coletivo.

"Gostamos de nos ver, nas coisas boas e nas más, porque são essas que nos permitem melhorar. Queremos competir melhor, por isso temos de ver o bom e o mau. E a partir daí, como disse, temos sede de desforra", acrescentou.

O técnico dos 'dragões' recusou ainda a ideia de que o jogo com o Casa Pia seja de "nada a perder" para os lisboetas, valorizando o prestígio e a responsabilidade presentes em cada jornada.

"Não acredito muito nessa ideia. Sempre há algo a perder e algo a ganhar. Nós queremos ir buscar os três pontos e mostrar que temos essa sede de desforra imediata. É isso que se pode esperar de nós neste jogo", declarou.

Sobre o Casa Pia, adversário de sábado, o argentino elogiou a organização coletiva e o modelo de jogo da equipa orientada por João Pereira, antecipando dificuldades no estádio municipal de Rio Maior.

"É uma equipa que está a fazer bem as coisas. Gosto da forma como jogam, com posse, organização, capacidade para atrair o adversário e encontrar espaços. Também defendem bem, em bloco. Vai ser um bom desafio", analisou.

Questionado sobre a evolução do FC Porto e a perceção externa do seu trabalho, Anselmi considerou que a avaliação feita com base no último resultado [derrota com o Benfica] é redutora e salientou que já há momentos do jogo que correspondem ao que pretende implementar.

"Se tivéssemos ganho, estariam a perguntar-me sobre a ideia, a adaptação. Na semana anterior disse que tínhamos vivido uma semana maravilhosa e via a equipa a evoluir. Os primeiros 30 minutos do último jogo são aquilo que queremos ver. Depois, no futebol, há erros, acertos e resultados", apontou.

O FC Porto, quarto classificado, com 56 pontos, visita o Casa Pia, oitavo com 40, no sábado, às 20:30, no Estádio Municipal de Rio Maior, em jogo da 29.ª jornada da I Liga, que será arbitrado por Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.

