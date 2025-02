Martín Anselmi revelou-se motivo e preparado para disputar o clássico e "m uito feliz" pelo primeiro jogo em casa.

"Creio que quando queremos ser treinadores preparamo-nos para este tipo de jogos e de cenários. Encaro este jogo com muito entusiasmo, também pela primeira vez no nosso estádio e com os nossos adeptos. Este é um dos jogos mais bonitos para se jogar, por isso, encaro-o com entusiasmo", revelou, na conferência de imprensa de antecipação do encontro.

Depois de ter alcançado uma vitória frente ao Maccabi Telavive, na Liga Europa, o técnico portista estreou-se no campeonato português com um empate (2-2) em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, num embate em que se destacaram sobretudo os erros defensivos dos 'azuis e brancos'.

O treinador garantiu, que apesar do pouco tempo de trabalho, competitividade e intensidade não vão faltar.

"Uma coisa é a competitividade, a forma como competiu nos jogos que já fez, algo que tem de estar sempre presente e que creio amanhã [sexta-feira] não faltará. Obviamente que a parte defensiva é muito mais simples, até porque é mais fácil destruir do que construir. Depois da Europa, vem uma semana limpa e será sem dúvidas necessária para treinarmos aquilo que ainda não treinámos. Temos todos os dados controlados e sabemos qual é o caminho que temos de perseguir", frisou.

O FC Porto, que chega a este encontro com oito pontos de atraso para o líder Sporting, tem a obrigatoriedade de vencer para se manter na corrida aos lugares cimeiros, ainda assim, Anselmi garantiu que não quer falar do futuro e do que poderá acontecer.

"Não posso falar de coisas que não posso controlar, não posso estar a fazer futurologia. Eu preparo-me para ganhar. Depois de o jogo terminar, podemos falar sobre esse tipo de coisas. Até lá, preparo-me apenas para jogar, até porque não controlo o vento, as decisões do árbitro, como acordou o adversário. Tudo o que está fora do campo para mim é ruído, para mim não conta", garantiu.

Sobre a hipótese de o avançado 'leonino' Gyökeres, melhor marcador da prova, com 22 golos, regressar ao ativo, após ausências por problemas físicos, o treinador dos 'dragões' desvalorizou.

"Não posso controlar o 'onze' do rival, temos de estar preparados para qualquer 'onze' ou para qualquer alteração que possa haver de última hora. Os dois avançados [Gyökeres e Harder] têm qualidade. Os nossos defesas têm de estar preparados para defender o adversário que tiverem pela frente. Não podemos fazer um plano para apenas um jogador, mas sim para defrontar o Sporting", disse.

Com o mercado já fechado, Martín Anselmi garantiu que o plantel que tem à disposição lhe dá garantias para o futuro.

"Se falta ou não alguma coisa não vale a pena falar sobre isso porque o mercado já terminou. Sim, estou satisfeito com o plantel. Temos um plantel jovem, mas com muita vontade de aprender. Sofremos algumas baixas importantes, mas não encontrámos jogadores com características semelhantes aos jogadores que perdemos, então preferimos manter como estávamos", concluiu.

O FC Porto, na terceira posição, com 42 pontos, recebe na sexta-feira, no Estádio do Dragão, às 20:15, o Sporting, líder do campeonato, com 50, numa partida da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e que será arbitrada por João Pinheiro, da associação de Braga.

JYA // PFO

Lusa/Fim