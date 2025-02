Martín Anselmi revelou-se, apesar do pouco tempo em Portugal, conhecedor das dificuldades que vai encontrar em Vila do Conde.

"É um rival que só sofreu uma derrota em casa. Vai ser a minha primeira experiência na Liga mas não é por isso que desconhecemos o cenário que vamos encontrar. É um campo difícil, com condições climatéricas que podem afetar. Mas sabemos que em casa é forte. Jogam bem por dentro, sabem atacar bem nas profundidades. Temos que ter muito cuidado e fazer o nosso jogo para garantir os três pontos", começou por dizer em conferência de imprensa de antevisão.

Questionado sobre qual competição era mais importante para o FC Porto, entre a Liga Europa e o campeonato, Anselmi, não teve dúvidas em explicar que no clube tudo conta.

"Estamos no FC Porto. Tudo é importante, O FC Porto tem que jogar em qualquer competição. Foi muito importante este jogo para a Europa. Agora o próximo será o mais importante. E assim sucessivamente. Temos que ter a nossa mente e foco no presente. O resto é ruído", salientou.

A questão do mercado ainda estar aberto não é algo que preocupe o treinador, que considera que os jogadores estão perfeitamente esclarecidos de quais são as suas funções, independentemente de poderem estar de saída.

"Estamos a competir com um mercado aberto que vai fechar um bocado depois de acabar o nosso jogo. No final os jogadores sabem que estamos num clube profissional e temos que ter a mente no presente e lutar pelos interesses do clube que estão a representar neste momento. Depois pensam no resto", garantiu ainda.

O treinador argentino afirmou ainda ter a consciência da pressão de vencer para se manter na corrida pelo título nacional, ainda assim desvalorizou a situação.

"Na Europa acontecia o mesmo. Não gosto da estatística. O que passou, passou. Há que jogar. Não se pode estar a pensar no que aconteceu. Temos que planificar o jogo e dar as melhores respostas. Quanto mais planificarmos melhor vamos estar", explicou também o técnico, que disse ainda que "é necessário ir jogo a jogo" para conseguir perceber da melhor forma os adversários e "arranjar soluções".

Martín Anselmi falou ainda do reforço William Gomes, oriundo do São Paulo, admitindo que esta pode ainda não ser opção para o encontro com o Rio Ave.

"Desportivamente está apto para jogar. A questão é que o processo de inscrição do jogador para poder competir ainda não está concluído. Vamos ver o que acontece nas próximas horas. Se não ficar concluído, já estará disponível para o próximo jogo", explicou.

O FC Porto, em terceiro lugar, com 41 pontos, joga esta segunda-feira, em Vila do Conde, com o Rio Ave, em 10.º na classificação, com 23, numa partida que encerra a 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e que será arbitrada por Gustavo Correia, da AF Porto.

JYA // AJO

Lusa/fim