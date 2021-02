A equipa guineense chegou ao intervalo já na frente do marcador, graças a um golo de Dramane Nikiema, aos 36 minutos, na execução de um penálti, mas esta não foi a única contrariedade do Petro, que viu o médio Joaquim Leitão ser expulso aos 44, por acumulação de cartões amarelos.

Na segunda parte, o Horoya confirmou o triunfo à beira do final da partida, aos 85 minutos, pelo avançado Yakhouba Barry, o que lhe confere, desde já, a liderança do grupo C, com três pontos.

As outras duas equipas do grupo, os sul africanos do Kaiser Chiefs e os marroquinos do Wydad Casablanca, ainda não fizeram a sua estreia na prova.

Entretanto, a contar para a primeira mão da última eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça da Confederação, também conhecida como Taça Nelson Mandela, o 1.º de Agosto, orientado pelo português Paulo Duarte, já não irá receber hoje em Luanda, o Namungo, da Tanzânia, pelo facto de cinco dos seus jogadores terem feito testes positivos para a covid-19 à chegada à capital angolana.

