Os angolanos, que se mantêm em segundo do Grupo E de qualificação africana, com 16 pontos, juntaram-se à Costa do Marfim, que lidera a 'poule' e venceu hoje o Uganda, por 84-44.

As duas seleções, já qualificadas, defrontam-se no domingo, em jogo da terceira e última jornada desta fase.

Angola tem como melhor participação o nono lugar alcançado no Mundial de 2006, disputado no Japão.

A 19.ª edição do Campeonato do Mundo de basquetebol vai ser disputado entre 25 de agosto e 10 de setembro, nas Filipinas, no Japão e na Indonésia.

