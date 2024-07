Mais eficaz na finalização e a recorrer a letais contra-ataques, a seleção neerlandesa chegou a uma vantagem de quatro golos no inicio da partida (8-4), que Angola reduziu para apenas um (8-7).

Os Países Baixos voltaram a descolar para quatro golos (11-7), que a seleção angolana voltou a anular, para chegar ao empate (14-14 e 15-15).

Com cerca de cinco minutos para jogar até ao intervalo, a seleção neerlandesa voltou à liderança, por dois golos (17-15), que Angola anulou (17-17 e 18-18), antes de recolher aos balneários a perder por um (19-18).

No inicio da segunda parte, os Países Baixos marcaram dois golos, enquanto a seleção angolana esteve em 'jejum' mais de três minutos, e manteve a vantagem média de três (26-23), que elevou para quatro (27-23) e cinco (29-24).

A consistente vantagem permitiu à seleção neerlandesa gerir o marcador e o jogo, que venceu por 34-31, alcançando os dois primeiros pontos no Grupo B, que conta ainda com a anfitriã França - campeão mundial e olímpica -, Brasil, Espanha e Hungria.

Vilma Nenganga e Helena Paulo, ambas com seis golos, e Juliana Machado, com cinco, foram as jogadoras angolanas que estiveram em evidência na concretização, enquanto na seleção neerlandesa o destaque pertenceu a Ângela Malesteine e Estavana Polman, as duas com oito, e Dione Housheer, com sete.

As quatro seleções melhor posicionadas de cada um dos grupos de seis avançam para os quartos de final, fase que a seleção de Angola, que conta com oito presenças consecutivas nos Jogos Olímpicos, procura alcançar pela segunda vez.

A seleção angolana prossegue a sua participação no torneio olímpico feminino de andebol no domingo, frente a Espanha, após o que defronta na terça-feira a Hungria, a 01 de agosto a França e a 03 de agosto o Brasil.

