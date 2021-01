A equipa africana, que ao intervalo perdia por 16-12, melhorou substancialmente durante a segunda parte, mas não conseguiu evitar a terceira derrota em igual número de jogos, depois de já ter sido batida pelo Qatar (30-25) e pela Croácia (28-20), nas duas jornadas anteriores.

Angola, que chegou a estar a vencer por 28-27 perto do fim do encontro, num jogo em que o lateral António Elias, jogador do Madeira SAD, marcou três golos, foi relegada para a Taça Presidente da segunda fase do torneio, que reúne os últimos classificados dos grupos da ronda preliminar.

A seleção angolana participa pela quinta vez na fase final do Campeonato do Mundo, que este ano decorre no Egito, sob fortes restrições devido à pandemia de covid-19, no qual tem como melhor resultado o 20.º lugar alcançado em 2005, na Tunísia.

RPC // AMG

Lusa/Fim