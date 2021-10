O avançado do Arsenal Pierre Aubameyang, aos 74 minutos, abriu o marcador, que foi ampliado por Alex Moussounda, aos 84 minutos, um resultado que deixa Angola praticamente afastada da fase final, no Qatar.

No domingo, na chegada ao aeroporto de Franceville, no Gabão, a seleção angolana ficou retida, por mais de duas horas, numa sala sem climatização, e sem cadeiras, pelo facto de as autoridades gabonesas exigirem a realização de teste à covid-19.

O facto foi considerado deplorável pela Federação Angolana de Futebol que, de entre vários pontos, exigiu à intervenção da Confederação Africana de Futebol e da FIFA.

Tudo aconteceu na sequência dos incidentes antes do jogo Angola-Gabão, em Luanda, que foi atrasado, por mais de uma hora e meia, devido à não realização dos testes à covid-19 pela seleção gabonesa em território angolano.

Ainda assim, a FIFA decidiu-se pela realização do jogo, considerando válidos os testes, que os gaboneses realizaram no seu país, dois dias antes do jogo, vencido por Angola por 3-1.

Também para o grupo F, as seleções da Líbia e Egito defrontam-se hoje às 20:00, em Benghazi.

A seleção angolana voltar a jogar, em 11 de novembro, em Luanda, diante do Egito, com quem perdeu na primeira jornada, por 1-0, e encerra a fase de grupos, três dias depois, quando visitar a Líbia, com quem também perdeu na segunda jornada, pelo mesmo resultado.

O Egito lidera o grupo F, com sete pontos, seguido pela Líbia, com seis, o Gabão é o terceiro, com quatro, e Angola a última classificada, com três pontos.

