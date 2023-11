A seleção lusófona foi superior em todos os parâmetros do jogo, teve mais posse de bola, mais ataques, mais remates enquadrados à baliza adversária, mais pontapés de canto, mas não conseguiu ser eficaz no momento da finalização.

Angola, em cujo onze inicial constaram dois jogadores do Estrela da Amadora, da I Liga portuguesa, o central Kialonda Gaspar e o médio Keliano Manuel, somou assim o segundo nulo na prova, depois do empate na primeira jornada em Cabo Verde, que a coloca no quatro lugar ao fim de duas jornadas, com dois pontos.

O Grupo D é liderado por um trio constituído por Camarões, Líbia e Cabo Verde, todos com quatro pontos, seguido de Angola, com dois, da Maurícia, com um, e da seleção de Essuatíni, com zero, e hoje derrotada por 2-0 pela seleção cabo-verdiana.

No Grupo H, São Tomé e Príncipe foi derrotado em casa pela Namíbia, por 2-0, ao sofrer o primeiro golo logo aos nove minutos pelo médio Prins Tijueza, e o segundo, aos 75, na sequência de um autogolo do guarda-redes Pedro Mateus, que alinha no Feirense, da II Liga portuguesa.

Com esta derrota, São Tomé e Príncipe é o sexto e último classificado do Grupo H, com zero pontos, ao fim de duas jornadas, numa 'poule' liderada pela Tunísia e pela Guiné Equatorial, ambas com seis pontos, seguidos pela Namíbia e pelo Malawi, ambos com três, e pela Libéria, em quinto lugar, com zero pontos.

Finalmente, a seleção do Togo, treinada pelo português Paulo Duarte, impôs hoje um nulo na receção aos atuais campeões africanos, a congénere do Senegal, que alinhou com as suas principais estrelas, em jogo da segunda jornada do grupo B.

Nem o central Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), nem os médios Idrissa Gueye (Everton), ou os avançados Sadio Mané (Al-Nassr) ou Iliman N'Diaye (Marselha), entre outros que alinham em Ligas europeias, não foram capazes de fazer um golo à seleção togolesa orientada por Paulo Duarte.

O Grupo B é liderado por um duo constituído pelo Senegal e pelo Sudão, ambos com quatro pontos, seguido pela República Democrática do Congo, com três, pelo Togo, com dois, e pela Mauritânia e pelo Sudão do Sul, ambos com um ponto, nos quinto e sexto lugares.

