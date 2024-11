Angola, comandada pelo luso Pedro Gonçalves, esteve em alto nível e fez história ao ficar invencível nas seis jornadas pela primeira vez numa qualificação, com quatro vitórias e dois empates, apurando-se com o Sudão, com o Gana a desiludr ao ficar no último posto do grupo.

Já Moçambique, de Geny Catamo, também garantiu a qualificação, obtida na terça-feira, na última jornada, após vitória na Guiné-Bissau (2-1), precisamente com uma assistência do jogador do Sporting.

O Mali liderou o grupo, com os guineenses a terminarem no terceiro lugar. Cabo Verde também não se apurou, ao ficar na quarta posição, num grupo em que o Egito ficou em primeiro, o Botswana em segundo, e a Mauritânia em terceiro.

A fase de qualificação para a CAN2025, que vai decorrer em Marrocos, entre 21 de dezembro de 2025 e 18 de janeiro e 2026, conta com 24 seleções.

A seleção anfitriã terminou no primeiro lugar do grupo B, à frente do Gabão, enquanto a seleção vencedora da última edição, a Costa do Marfim, de Ousmane Diomande (Sporting), vai defender o título depois de ter ficado em segundo, atrás da Zâmbia.

No grupo A, Comoros e Tunísia passaram, e a Nigéria, ex-equipa de José Peseiro e finalista vencida da última edição do torneio, e Benim também se qualificaram no grupo D, à frente da Líbia.

A Argélia e a Guiné Equatorial garantiram a sua vaga no grupo E, assim como o Congo, e a Tanzânia, no grupo H, terminando à frente da Guiné.

Os Camarões e o Zimbabué, no grupo J, a África do Sul e o Uganda, no grupo K, bem como o Senegal e o Burkina Faso, na 'poule' L, terminaram nos primeiro e segundo lugares, respetivamente, marcando também presença na fase final da CAN 2025.

DN // AO

Lusa/Fim