Angélica André, 29 anos, cumpriu a prova em 2:06.17,0 horas, mais 2.42,8 minutos do que a vencedora, a neerlandesa Sharon van Rouwendaal, medalha de ouro em 2:03.34,2 horas, enquanto a australiana Moesha Johnson foi medalha de prata, com 2:03.39,7, e a italiana Ginevra Taddeucci medalha de bronze, com 2:03.42,8.

A nadadora do FC Porto, medalha de bronze nos Mundiais de águas abertas de 2024, tinha como propósito melhorar o seu 17.º lugar dos últimos Jogos, superando em cinco lugares a melhor prestação de sempre de uma portuguesa.

