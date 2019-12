Andy Cowell: “Motor do Ferrari mais potente que o Mercedes” O responsável pelo Departamento de Motores da Mercedes F1, Andy Cowell, admitiu em entrevista que a unidade motriz da Ferrari foi mais forte em 2019, ainda que somente em termos de potência. Sendo verdade que o Ferrari’s SF90-H não foi o melhor carro, mas sim o Mercedes W10, a verdade é que isso não se desporto AutoSport desporto/andy-cowell-motor-do-ferrari-mais-potente-que_5e04f7372713b21bf05d3a4c





O responsável pelo Departamento de Motores da Mercedes F1, Andy Cowell, admitiu em entrevista que a unidade motriz da Ferrari foi mais forte em 2019, ainda que somente em termos de potência. Sendo verdade que o Ferrari’s SF90-H não foi o melhor carro, mas sim o Mercedes W10, a verdade é que isso não se deveu ao motor, mas sim à aerodinâmica: “Em termos de desempenho na qualificação, a Ferrari mostrou este ano que o seu carro esteve melhor, mas a verdade é que não se ganham pontos ao sábado, mas sim no fim das corridas. O carro da Ferrari tem muita potência, a procura de potência não tem fim, mas não devemos condicionar o desempenho do carro no dia da corrida. O departamento de aerodinâmica fez um grande trabalho de modo a garantir que o carro fosse muito gentil com os pneus. E o pacote geral do carro em termos de fiabilidade também foi um aspeto chave, assim como as táticas de corrida e a gestão dos pilotos”, disse o diretor executivo da unidade HPP da Mercedes em Brixworth, ao podcast da Motorsport Magazine.