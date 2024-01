O antigo avançado recebeu 93 dos 94 votos possíveis dos membros no congresso, com o voto em falta a pertencer-lhe, também enquanto delegado, mas que optou por não o usar.

Schevchenko, que brilhou ao serviço do Dínamo Kiev, AC Milan e Chelsea e que é o maior goleador da seleção ucraniana, com 48 golos em 111 jogos, entre 1995 e 2012, venceu a Liga dos Campeões em 2003 e conquistou a Bola de Ouro no ano seguinte.

Depois de também ter sido selecionador da Ucrânia entre 2016 e 2021, Shevchenko substitui na presidência da federação Andriy Pavelko, que se encontrava no cargo desde 2015 e que enfrenta uma batalha legal, perante acusações de desvio de fundos.

