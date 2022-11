"A internacional portuguesa Andreia Faria foi dispensada, esta segunda-feira, dos trabalhos da seleção nacional, para tratar de assuntos pessoais", refere a Federação Portuguesa de Futebol em nota no seu sítio oficial na internet.

A jogadora, de 22 anos e 18 vezes internacional, esteve no jogo particular de sexta-feira, em que Portugal goleou o Haiti (5-0), entrando logo aos 13 minutos, substituindo a lesionada Diana Silva.

Portugal defronta na terça-feira a Costa Rica, no Estádio do FC Alverca (18:00), no seu segundo jogo do estágio de preparação para o play-off intercontinental para o Mundial2023, em que joga em fevereiro com o vencedor do jogo entre Tailândia e Camarões.

RPM // NFO

Lusa/fim