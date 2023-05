O francês, de 27 anos, cumpriu os 175 quilómetros entre Venosa e Lago Laceno em 4:16.04 horas, batendo o novo camisola rosa por dois segundos, com o letão Toms Skujins (Trek-Segafredo), outro membro da fuga do dia, no terceiro lugar, a 57 segundos.

Na geral, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) chegou a 2.01 minutos do vencedor e 'cedeu' a liderança, agora do norueguês, com 28 segundos de vantagem sobre o belga e 30 sobre Paret-Peintre. O português João Almeida (UAE Emirates) é quarto, a um minuto.

Na quarta-feira, 171 quilómetros ligam Atripalda a Salerno, com apenas duas contagens de montanha categorizadas, longe da meta e de terceira categoria.

SIF // AMG

Lusa/Fim