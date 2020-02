André Silva marca no apuramento do Eintracht Frankfurt para 'quartos' da Taça O Eintracht Frankfurt qualificou-se hoje para os quartos de final da Taça da Alemanha de futebol ao vencer o Leipzig por 3-1, com o internacional português André Silva a marcar o golo que abriu caminho para a vitória. desporto Lusa desporto/andre-silva-marca-no-apuramento-do-eintracht-_5e3a0ea240d8a912bc5eb316





André Silva regressou hoje ao onze do Eintracht, depois de várias semanas em que não foi opção inicial, e exibiu-se em bom plano, acabando por assumir a marcação do penálti que deu o primeiro golo à equipa, aos 17 minutos.

O outro internacional português do Eintracht, Gonçalo Paciência, iniciou o jogo no 'banco', mas entrou aos 88 minutos, justamente para render André Silva.

Protagonista na partida acabou por ser o sérvio Filip Kostic, autor do segundo e terceiro golos do Eintracht, aos 51 e aos 90+5 minutos, enquanto o golo de honra do Leipzig foi marcado por Dani Olmo, aos 69.

Quem garantiu, também, a passagem aos quartos de final foram o Fortuna Dusseldorf, que foi ao terreno do Kaiserlautern, da II Liga, vencer por 5-2, o Schalke 04 que recebeu e venceu o Hertha de Berlim por 3-2, após prolongamento, e o Werder Bremen, que derrotou em casa o Borussia Dortmund pelo mesmo resultado, mas no final do tempo regulamentar.

O internacional português Raphael Guerreiro, habitual titular da equipa de Dortmund, não foi convocado para esta partida.

JEC // AJO

Lusa/fim