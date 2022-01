O internacional português foi titular e bisou aos 21 e 61 minutos, no primeiro lance na marcação de uma grande penalidade e que deixou o Mainz a atuar com menos uma unidade, por expulsão de Hack.

O húngaro Dominik Szoboszlai, aos 47 minutos, e o francês Christopher Nkunku, aos 58, também contribuíram para a goleada e para o regresso do Leipzig aos triunfos, depois de dois jogos seguidos sem vencer na Bundesliga.

Com este resultado, o Leipzig ascendeu provisoriamente ao oitavo posto em igualdade com o Colónia, ambos com 25 pontos, enquanto o Mainz é 10.º, com 24.

Na luta pela Liga dos Campeões, o Hoffenheim aproveitou da melhor forma os empates caseiros de Bayer Leverkusen e Friburgo e saltou para o terceiro lugar, depois de triunfar na receção ao Augsburgo, por 3-1, com dois golos do avançado togolês Bebou.

O Hoffenheim tem agora um ponto de vantagem sobre o Friburgo (2-2 frente ao Arminia Bielefeld) e dois sobre o Bayer Leverkusen (2-2 com o Union Berlim).

Destaque ainda para apenas o sexto ponto conquistado pelo Greuther Furth, último classificado, nesta edição da Bundesliga, após o nulo alcançado na receção ao Estugarda.

