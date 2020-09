Depois de mais de 10 anos dedicado ao Motocross, André Sérgio estreou-se no campeonato nacional de Todo-o-Terreno na Baja TT do Pinhal.

5.º classificado na categoria TT2 e 11.º na classificação geral, o piloto da Yamaha relatou a sua experiência nas redes sociais:

“Depois de um sábado excelente, no domingo vejo-me a passar de 4° para 19° devido a uma penalização de 7 minutos do dia anterior, algo que já sabia que poderia acontecer, pois não me apercebi que tinha passado por 2 controlos de velocidade.”

“Nos últimos dois selectores seletivos tentei ganhar mais tempo aos da frente, quando já ia em 4° no CP2 infelizmente acabo por ficar sem óculos devido à chuva. A escolha dos pneus também não foi a melhor tendo feito mais de 70kms apenas com a carcaça do pneu e acabando por ficar sem pneu novamente no último selector. Tudo isto me tirou as chances por lugares mais cimeiros.”

“Saio desta experiência com uma boa aprendizagem, agora é continuar a trabalhar para a próxima Baja em Reguengos já este fim de semana.”

—

(Foto: FB André Sérgio)