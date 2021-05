O central, de 23 anos, uma das referências da seleção portuguesa de andebol e do campeão nacional (em 2018/19, pois a época passada não se concluiu devido à pandemia de covid-19), assinou contrato até 2024 com o Pick-Szeged, um dos grandes clubes europeus, vencedor da Taça EHF em 2014.

"É uma grande honra poder jogar num dos melhores clubes do mundo. Vai ser perfeito para o meu desenvolvimento e a seleção portuguesa também vai tirar partido disso. Espero que a equipa consiga atingir os objetivos a que se propuser e alcance grandes vitórias", observou o jogador, em declarações divulgadas pelo Pick-Szeged.

Miguel Martins muda-se para a Hungria com a expectativa de "ganhar tudo o que puder", considerando que tem condições para o conseguir na nova equipa, atual segunda classificada no campeonato húngaro, atrás do Veszprém, e campeã há três anos.

RPC // RPC

Lusa/fim