View this post on Instagram

Lamentablemente estoy fuera del @andalucia_rally 😔 A 4 kms del final tuve un fuerte golpe que me dejó en el piso con mucho dolor interno y en las costillas sin poder moverme, no venía exigido ni nada raro, se me trabo la dirección en una curva lenta y pase por arriba del manubrio, la moto me cayó encima y eso fue lo que me golpeo. – Ahora estoy en el hospital haciendome todos los estudios, voy a pasar la noche en revisión, huesos rotos no tengo así que espero no sea nada más grave y poder salir mañana – Gracias a todos por sus mensajes y perdón a mi equipo @rockstarhusky por no poder llegar al final del rally 🙏

A post shared by Luciano Benavides (@l.benavides77) on Oct 7, 2020 at 11:07am PDT