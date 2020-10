Andalucia Rally, 3.ª etapa: Barreda o mais rápido, Portugueses no Top 20

Na terceira etapa do Andalucia Rally foi a vez de Joan Barreda brilhar. The post Andalucia Rally, 3.ª etapa: Barreda o mais rápido, Portugueses no Top 20 first appeared on Offroadmoto.