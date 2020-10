Andalucia Rally, 2.ª etapa: Problemas elétricos obrigam Rodrigues a abandonar

Joaquim Rodrigues não conseguiu terminar a segunda etapa do Andalucia Rally devido a problemas elétricos. The post Andalucia Rally, 2.ª etapa: Problemas elétricos obrigam Rodrigues a abandonar first appeared on Offroadmoto.