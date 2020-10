Valentino Rossi, (41 anos) irá disputar a sua 26ª temporada no campeonato do mundo em 2021. Isto, passou de um rumor a comunicado oficial desde o GP da Catalunha. Mas as contradições em torno da estrela do MotoGP não são poucas.

Sol, lua e… o que mais poderá vir… as interrogações sobre o seu futuro não cessam um minuto. Será um futuro de muitas galáxias, buracos negros, planetas, meteoritos e espaço vazio… porque o italiano lança à discussão muitas coisas, e depois, sorri, deixando no ar a brilhar interrogações.

O “Doctor” é misterioso, cada assunto é dia e noite, tal como a pintura do seu capacete que combina uma lua e sol – que conhecemos desde a década de 1990, e como ele sempre explicou, reflete os dois lados da sua personalidade.

Chamam-no velho, e Rossi sorri depois de tornar público na Catalunha o seu novo contrato com a Petronas-SRT para a próxima temporada – e não descarta continuar em 2022.

A notícia não é mais surpresa, perdeu interesse, mas os melhores articulistas dos teclados não precisam de se preocupar em descobrir temas para novos artigos – o que por ai circula nas redes sociais dá para fazer um diário da sua vida, um diário de paixões, e também de muitas contradições… porque Rossi nunca dá o dito por não dito ou o inverso e deixa sempre pontos de interrogação a borbulhar no ar. Como o mais famoso futebolista ou piloto de F1 se dá a esse direito.

O mais recente ponto de interrogação, ainda em efervescência como o gás de uma Coca Cola a borbulhar num copo, reside na subida da sua equipa SKY VR46 – com grande sucesso nas classes de Moto3 e Moto2 – ao degrau mais alto do MotoGP. Sim ou não? Não há desmentido, não há confirmação… porque tudo depende do “piloto-negociador” mais famoso do mundo: Valentino Rossi, o tal que tem mais títulos mundiais que qualquer pilotos em atividade continuará a correr até que o deixem.

O nove vezes campeão mundial já havia foi designado como o salvador do cenário do MotoGP. Não admira, tem em Itália a sua Academia de Pilotos VR46 que fez nascer toda uma geração de talentos vencedores: o seu protegido Franco Morbidelli venceu a primeira ronda de Misano, Pecco Bagnaia estave perto do fazer uma semana depois – todos eles e acima de tudo é sua marca.

Os dois lados da velha e sábia raposa

Há realmente dois lados neste extraordinário piloto. O génio incansável que encarna a alegria das corridas, ainda é competitivo depois de todos estes anos, como o piloto com mais longevidade na história de 70 anos deste desporto. Mas, por outro lado, há também o Rossi propenso a erros, que é superado pelos jovens, que mais uma vez o impedem de subir ao pódio – sem mencionar a 90ª vitória na primeira classe. O nove vezes campeão mundial ainda está longe das sete vitórias na mesma marca de Giacomo Agostini: 122 vitórias no GP em todas as classes. As chances de Rossi quebrar esse recorde são agora cada vez mais reduzidas.

Há o mestre sem idade que pode ser tão rápido quanto qualquer um, com a sua compreensão única dos pneus, do chassis, das suspensões… A amplitude do seu conhecimento é inigualável!

Além disso, Rossi é o embaixador indispensável da Yamaha: a sua imagem é tão forte e inseparável da marca que eles nunca ousariam colocar essa relação em risco. Na Ásia, India, Malásia, etc. por exemplo, a milhares de quilómetros de distância, Rossi é venerado como um Deus.

Ainda cedo para pendurar as botas…

Valentino Rossi foi o piloto que menos metros de corrida percorreu em Le Mans, caindo logo na primeira curva do circuito

Mas há por outro lado, o piloto que não quer pendurar as botas, que apreende tudo numa moto de fábrica, mas que secretamente vai dando sábios conselhos aqueles que têm mais futuro do que ele próprio… os mais jovens. Por exemplo, na Petronas SRT sabem que Rossi foi o homem que criou um dos seus dois pilotos que agora lhes dão vitórias, Morbidelli. Isso cumpre o objetivo de Rossi de achas novos talentos e trabalhá-los antes dos entregar às equipas de fábrica.

Rossi é a Miss Havisham do Campeonato do Mundo de MotoGP, embora ainda esteja um pouco longe de pendurar as botas de vez para se tornar casamenteiro a tempo inteiro. Ao mesmo tempo, Rossi também é o Peter Pan: eternamente jovem e uma figura heróica para os meninos perdidos… que brincam na pista de terra do seu rancho em Tavullia.

O homem de 41 anos disse recentemente: “Talvez eu possa mostrar a outros pilotos que não precisam de parar só porque estão envelhecendo”. Mas quem é como Valentino? Graças a Deus valentino ainda não vai sair do MotoGP, até porque para muitos pilotos, correr não seria o mesmo sem ele!