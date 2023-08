Na sua sétima presença em Campeonatos do Mundo, a marchadora do CO Pechão, de 39 anos, superou a marca fixada em 01:29.20 horas, tornando-se na quarta atleta da modalidade com marca de qualificação, depois de Auriol Dongmo, no lançamento do peso, Isaac Nader, nos 1.500 metros, e João Coelho, nos 400.

Além do quatro representantes do atletismo nacional, já estão asseguradas quatro vagas olímpicas na natação, três na vela, uma no ciclismo e outra no surf.

JP // JPS

Lusa/Fim