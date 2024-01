"Nós sentimos muto a derrota. Há muito tempo que não sentia um grupo... muito silêncio, a trabalhar bem, mas sentiram muito a derrota", comentou o treinador dos 'leões', na Academia do clube, em Alcochete, na antevisão ao encontro com o Casa Pia.

Poucos dias após e desaire por 1-0, frente ao Sporting de Braga, em Leiria, nas meias-finais da Taça da Liga, o técnico reconheceu que os seus jogadores "ainda estão a pensar no jogo" que custou a presença na final e admitiu que o grupo nunca precisou "tanto de um jogo para voltar ao andamento" habitual.

"Foi uma semana longa, parece que demorou um mês entre os dois jogos e eu sinto que a equipa ainda está no jogo passado. Só quando a bola rolar contra o Casa Pia é que certas coisas vão desaparecer da nossa equipa", desabafou Amorim.

Ainda no rescaldo do encontro da Taça da Liga, o técnico foi questionado sobre se os minhotos terão encontrado o 'antídoto' para travar o avançado Viktor Gyökeres e se as outras equipas poderão copiar a fórmula frente aos 'leões', que pela primeira vez nesta época não marcaram qualquer golo, algo que Amorim disse depender exclusivamente do seu grupo.

"Se acertarmos três vezes na barra, se à frente da baliza mandarmos [a bola] ao lado, se temos à frente o Matheus [guarda-redes do Sporting de Braga] e o Quaresma mandar ao lado, o Viktor mandar ao lado, o Nuno [Santos] mandar à barra, o Pote [Pedro Gonçalves] mandar à barra, se tudo isso acontecer noutro jogo, acho que encontraram o antídoto, que é a bola não entrar", ironizou.

Para a receção ao Casa Pia, o técnico já vai poder contar com Geny Catamo, que regressou ao grupo após a eliminação de Moçambique na CAN e "está apto", mas não confirmou se Afonso Moreira, que renovou contrato com o clube esta semana, e Dário Essugo farão parte do grupo, uma vez que, admitiu, ambos "poderão ser emprestados" a outros clubes.

Ainda sobre o mercado, voltou a não confirmar se Koba Koindredi, do Estoril Praia, vai reforçar o Sporting ainda este mês, mas admitiu que se o clube perder algum dos jogadores 'nucleares' antes do encerramento da 'janela' de transferências, em 02 de fevereiro, não terá tempo de compensar essas saídas.

"Se alguma coisa acontecer até ao fim do mercado, muito claramente não teremos hipóteses de fazer nada, porque não iremos fazer nada à pressa. Todos os jogadores que possam substituir os nossos precisam de muito trabalho do [Hugo] Viana", justificou.

O Sporting recebe o Casa Pia na segunda-feira, em partida da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Hélder Carvalho (AF Santarém).

A equipa de Rúben Amorim lidera o campeonato com 46 pontos, mais um do que o Benfica, que visita o Estrela da Amadora duas horas antes, e procura regressar aos triunfos depois de ver interrompida, nas meias-finais da Taça da Liga, uma série de oito vitórias consecutivas em todas as competições.

SYL // PFO

Lusa/Fim