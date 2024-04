"Não houve entrevista [com o Liverpool], muito menos acordo. A única coisa que todos queremos aqui é ser campeões pelo Sporting", atirou o treinador, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Questionado várias vezes sobre notícias que dão conta do interesse dos 'reds' nos seus serviços, o técnico garantiu, a abrir, que seria "a última vez" que abordaria o assunto e recusou sempre voltar a comentar, após afastar também o interesse de quaisquer outros clubes.

"Volto a dizer, sou treinador do Sporting, não houve entrevista com nenhum clube, não houve acordo com nenhum clube, estou apenas focado em defender o meu clube", insistiu.

O treinador, por outro lado, tem condicionado a sua continuidade nos 'leões' à conquista de títulos nesta época e, questionado diretamente sobre se, pelo contrário, continuará no clube no caso de vencer o campeonato, foi evasivo.

"Eu não consigo garantir que ganhamos o campeonato, portanto não posso garantir [que fico no Sporting]", refutou.

Ainda sobre o seu futuro, mas também o do avançado Viktor Gyökeres, cujo empresário associou, esta semana, a continuidade em Alvalade com a permanência ou não do seu treinador, Rúben Amorim voltou a contornar a questão.

"Todos os jogadores estão dependentes do treinador, porque se não treinarem bem não jogam amanhã [sexta-feira]. Portanto, isso é uma certeza. Não só do Viktor, mas de todos os jogadores", comentou o técnico.

Rúben Amorim abordou as notícias sobre o seu futuro na antevisão da visita do Sporting ao Gil Vicente, a contar para a 29.ª jornada da I Liga de futebol, com início previsto para as 20:15 de sexta-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, e arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.

O Sporting lidera o campeonato com 71 pontos, mais quatro do que o Benfica, após vencer os 'encarnados' por 2-1 na jornada anterior, e tem menos um jogo disputado, em Famalicão, relativo à 20.ª jornada da competição, enquanto o Gil Vicente é 14.º, com 28.

