"O que sinto é que, quando olham para o jogo do Sporting com o Rio Ave, olhando para as características do jogo, do que pode acontecer, do tempo, toda a gente vai estar à espera que o Sporting perca pontos", atirou Rúben Amorim, em Alcochete, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Por isso, garantiu que "o único foco" da sua equipa "é ganhar", porque não pode perder pontos para "manter o [segundo] lugar" na tabela e "tentar subir" ao primeiro, atualmente ocupado pelo Benfica, com mais um jogo.

"E, acima de tudo, mostrar a toda a gente e principalmente a nós próprios que, aconteça o que acontecer nos campos, as condições que encontrarmos, nós somos capazes de vencer o jogo", definiu o técnico.

As "condições" a que treinador dos 'leões' se referia estão diretamente relacionadas com o estado do tempo no domingo, em que a previsão meteorológica aponta que será de muita chuva e vento em Vila do Conde.

Nesse sentido, questionado sobre se este é um jogo em que os 'leões' vão ter de mostrar estofo de campeão, o técnico frisou que "todos são", mas explicou que, dependendo das condições que estiverem à hora do jogo, "se calhar" vão ter de "não jogar tão bem", mas, ainda assim, "marcar golos e não sofrer".

"Trabalhámos hoje quase sem correr. Fizemos muito trabalho tático e temos um plano se o campo der para jogar, temos outro plano se o campo não der para jogar e tivermos de fazer um jogo mais direto, de segundas bolas e de bola parada", assegurou Amorim.

Sobre o sorteio da Liga Europa, que colocou novamente a Atalanta no caminho do Sporting, agora nos oitavos de final, Amorim não se quis alongar, argumentando que "o que interessa é o Rio Ave", mas lembrou que as duas equipas "cresceram" desde que se enfrentaram na fase de grupos, onde o Sporting não venceu nenhum dos encontros.

Já em relação ao seu futuro, e questionado sobre notícias que o apontam como possível sucessor de Jürgen Klopp no Liverpool, também não se quis "alongar".

"O que tinha a dizer já disse e cada vez que falo disso o tema volta a surgir. Só quero ganhar ao Rio Ave e depois logo se vê", desabafou Rúben Amorim.

O Sporting visita o Rio Ave no domingo, em partida da 23.ª jornada da I Liga de futebol, com início previsto para as 20:30, em Vila do Conde, e arbitragem de André Narciso (AF Setúbal).

A equipa orientada por Rúben Amorim segue em segundo lugar na classificação, com os mesmos 55 pontos que o Benfica, mas tem um jogo em atraso, da 20.ª jornada, frente ao Famalicão, enquanto o Rio Ave ocupa o 15.º lugar, com 21 pontos, tantos como o Estrela da Amadora, que segue abaixo, no lugar do play-off de descida.

