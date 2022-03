"Toda a gente aqui no Sporting pensa em conquistar títulos. Sabemos que estamos em desvantagem, mas não vale a pena fazer muitas contas. Queremos jogar ainda melhor e ganhar os jogos todos. As nossas cabeças estão direcionadas para os êxitos, sabendo que poderá acontecer ou não. Temos de fazer a nossa parte", disse o técnico 'leonino', em conferência de imprensa de antevisão ao jogo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O Sporting não sofre golos há três partidas consecutivas, um registo que levou Rúben Amorim a lembrar que, devido ao hábito de apontarem, pelo menos, um golo em cada encontro, deixa a equipa mais perto da vitória, sendo que esse é sempre o maior foco.

"Tirando os jogos com o Manchester City, costumamos marcar sempre e estamos mais perto de vencer os jogos. O foco não deve ser não sofrer, mas sim marcar. Temos de estar muito concentrados, parte muito por aí. Mantendo a baliza a zeros a maior parte dos jogos e como costumamos marcar sempre, estamos mais perto de vencer", frisou.

Rejeitando procurar tirar partido da contratação do avançado inglês Marcus Edwards, em janeiro, ao Vitória de Guimarães, para ter informações privilegiadas em relação ao adversário, Rúben Amorim garantiu conhecer muito bem a equipa orientada por Pepa.

"Deixei a parte da observação apenas para nós. Conhecemos bem a equipa, já jogámos várias vezes com equipas do Pepa, que têm uma identidade muito própria, mas ter o Marcus Edwards do nosso lado ajuda", realçou o treinador sportinguista, de 37 anos.

Rúben Amorim admitiu que, apesar de agora ter mais tempo para preparar cada jogo, sente falta dos jogos a meio da semana, embora reconheça que, com mais encontros para disputar em várias provas, "há mais risco de lesões, numa época que já vai longa".

"Quando se tem o plantel todo, é sempre melhor jogar a meio da semana. Ganhar jogo atrás de jogo dá um élan completamente diferente e ajuda muito. Ter as semanas mais curtas dão jeito porque entramos num ritmo a que os jogadores se habituam", atirou.

O defesa Matheus Reis teve um pequeno problema num pé, revelou ainda o treinador, mas garantiu que estará totalmente recuperado para defrontar os vimaranenses.

O Sporting, segundo classificado, com 64 pontos, visita o Vitória de Guimarães, sexto, com 36, no sábado, às 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

DYRP // AJO

Lusa/Fim