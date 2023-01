"A verdade é que jogador com as características do Porro não se arranja e por isso é que bateram a cláusula dele, um lateral direito de um clube que o outro sabe que nós temos de vender, mas quiseram apenas aquele jogador e conseguiram-no", frisou Rúben Amorim, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Recusando várias vezes comentar a contratação de Bellerín, contratado para a mesma posição, porque "ainda não foi apresentado", o técnico destacou em Porro "um jogador que tem tantos golos e tantas assistências", mesmo sendo "um lateral direito" e concluiu que "é difícil" encontrar outro com essas características.

"E, portanto, temos de construir outros e é isso que vamos tentar fazer", indicou Amorim.

Sob esse prisma, o técnico abordou a contratação do defesa central Ousmane Diomandé ao Midtjylland, por "valores que ainda não foram anunciados", mas frisou que "é um jogador com muito talento e que a maioria das pessoas não sabe a quantidade de clubes que tinha atrás dele".

Explicou que o Sporting não tem os mesmos argumentos financeiros que os rivais e, ainda assim, "às vezes" consegue contratar os jogadores porque arrisca ao dizer "aos miúdos que vêm para a equipa principal".

Amorim refutou, por outro lado, as contas fazem do costa-marfinense, de apenas 19 anos, o defesa mais caro da história dos 'leões' e lembrou que esses valores são "um dia normal noutros clubes".

"A verdade é que os objetivos dos jogadores às vezes são 30 jogos, 60 jogos, 90 jogos. Um jogador que chega e faz 90 jogos pelo Sporting, com 19 anos, qual é o dinheiro que ele vai valer? Apostamos nos que nós queremos, miúdos de 19 anos que têm uma margem de progressão muito grande. Tem objetivo de jogos? Temos de pagar, senão eles não vêm para cá", desabafou.

Rúben Amorim abordou a saída de Pedro Porro e a contratação de Diomandé na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Sporting de Braga, da 18.ª jornada da I Liga, marcado para quarta-feira, às 21:15, no Estádio José Alvalade.

O Sporting segue em quarto lugar na tabela classificativa, a oito pontos dos minhotos, que ocupam o segundo lugar, sete pontos atrás do Benfica e um à frente do FC Porto.

SYL // NFO

Lusa/Fim