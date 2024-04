"Todos os jogos vão ter uma importância cada vez maior e, portanto, não é decisivo, mas não há como esconder e fugir a isso, é muito importante para uma classificação final em primeiro lugar", disse o treinador 'leonino', em conferência de imprensa, em Alcochete.

Mais à frente, o técnico voltaria a abordar o 'peso' da partida de sábado nas contas finais do campeonato para explicar que "tudo conta neste momento", nomeadamente "pelos pontos, pela parte mental e pela parte física".

"Não há como esconder que [se o Sporting vencer] ficamos com uma vantagem de quatro pontos e mais um jogo [por disputar], esse jogo [fora de casa, contra o Famalicão] que não interessa para nós. Portanto, é evidente que torna mais difícil a vida dos adversários quando ganhamos esse jogo [com o Benfica], principalmente jogando com um adversário direto", resumiu.

Por isso, questionado se 'compraria' um empate que deixasse o Sporting em primeiro lugar, com mais um ponto do que os 'encarnados' e um jogo a menos no campeonato, Rúben Amorim foi perentório a negar essa possibilidade.

"Não! Temos de vencer o jogo. Não assinaria nenhum empate porque nós temos a oportunidade de vencer o jogo. Com o desenrolar do encontro, depois, vamos ver qual será o melhor resultado. Antes do início, claramente não assinava um empate. Queremos muito ganhar e seguir em frente com esta dinâmica de vitórias, principalmente em casa, porque é muito importante", vincou.

Três dias após o empate 2-2 na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, que qualificou o Sporting para a final, uma vez que tinha vencido na primeira mão por 2-1, no Estádio José Alvalade, o treinador dos 'leões' disse ainda não esperar "grandes surpresas" no sábado.

"A equipa que estiver mais organizada, mais agressiva, mais concentrada, terá alguma vantagem", comentou.

Sobre a equipa que vai alinhar de início não deixou quaisquer indicações, confirmando apenas que, neste momento, "Adán é o único" jogador impedido por lesão e que Pedro Gonçalves "está convocado e é mais uma opção", mas não revelou se o médio pode alinhar de início ou se tem um limite de tempo de utilização.

"Não vou dizer, obviamente. Amanhã [sábado] verão se o Pote está de início ou não, porque aí estava logo a dizer se ele joga de início ou não", refutou.

O Sporting recebe o Benfica no sábado, em partida da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.

A equipa orientada por Rúben Amorim lidera o campeonato com 68 pontos, mais um do que o Benfica e com menos um jogo disputado, relativo à 20.ª jornada, em Famalicão.

Naquele que será o quarto embate entre Sporting e Benfica na época, os 'encarnados' venceram o jogo da primeira volta do campeonato em casa, por 2-1, perdendo depois fora pelo mesmo resultado, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Na terça-feira, na Luz, as equipas empataram 2-2, na segunda mão das 'meias', resultado que apurou o Sporting para a final.

