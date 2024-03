"A Atalanta é uma equipa que torna o encontro um pouco de duelos. Se não tivermos referências individuais, não conseguimos pressionar, porque são muitos jogadores que trocam de posições. Temos de ter a inteligência de os acompanhar. É um jogo perante uma equipa com uma capacidade física diferente das que encontramos em Portugal. É uma equipa muito potente, em que teremos de igualar a intensidade. Sabemos o que nós vamos enfrentar e vai ser um jogo muito difícil, mas estamos mais preparados", frisou.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida, realizada no auditório do Estádio José Alvalade, Rúben Amorim recordou os dois jogos contra os transalpinos na fase de grupos da prova, com triunfo dos italianos em Lisboa (2-1) e igualdade em Itália (1-1), o que possibilita um melhor conhecimento do rival numa fase apertada do calendário.

"Já conhecemos a Atalanta e isso foi bom. Nesta parte do calendário, se tivéssemos de estudar outra equipa em apenas um dia, seria mais difícil. Eu considero a Atalanta uma das grandes favoritas a ganhar a competição, pois joga num campeonato que lhes dá traquejo e capacidade diferentes. Temos jogos muito difíceis na Liga portuguesa, mas a dimensão física e a intensidade, às vezes, é completamente diferente. É uma das fortes candidatas, mas também digo que o Sporting quer vencer a Atalanta", atirou o técnico.

Pedro Gonçalves juntou-se a Adán e Gonçalo Inácio na lista de ausentes dos lisboetas, embora não tenha "uma lesão propriamente dita", mas não poder contar com três dos jogadores mais influentes não o preocupa, por ter a equipa "mais completa" até agora.

"Este Sporting é o que joga melhor, é mais completo. Tem características diferentes e isso torna a equipa também mais imprevisível. Se será a melhor, depende dos títulos. Desde que cá estou, é a equipa mais completa em todos os momentos do jogo", disse.

Os 'leões' recuperaram a liderança da I Liga, beneficiando da goleada imposta pelo FC Porto ao Benfica, por 5-0, com Rúben Amorim a salientar que, "com o desenrolar do campeonato, obviamente vai haver nervosismo", rejeitando falar agora no seu futuro.

"O importante é sentir-me valorizado e feliz. Depois, logo se vê o futuro. Não sei o que vai acontecer. O que sei é que esta Liga e este clube nunca serão pequenos para mim", realçou o treinador, que celebra hoje quatro anos desde que assumiu o cargo no clube.

O Sporting recebe os italianos da Atalanta na quarta-feira, pelas 17:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, que conta com arbitragem de Daniel Siebert, natural da Alemanha.

