"Espero um jogo difícil e uma segunda volta ainda mais difícil do que a primeira. Portanto, o que temos de pensar é que cada jogo tem a sua história e não interessa a classificação. Ganhando o nosso jogo, ninguém nos ultrapassa e esse é o nosso lema", disse o técnico 'leonino' em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Vizela.

Os 'leões' lideram a tabela com 43 pontos, mais um do que o Benfica e mais cinco do que o FC Porto, enquanto o Vizela segue em penúltimo lugar, com apenas 13 pontos, mas Amorim não acredita em facilidades, apesar de os minhotos não vencerem para o campeonato há sete jornadas e de terem perdido com o Boavista, em casa, por 4-1, na ronda anterior.

"Fiquei surpreendido e o foco máximo foi mostrar aos jogadores, com imagens, que nem sempre o resultado conta a história toda. Portanto, um jogo difícil, temos de perceber que as condições poderão estar iguais ao que estiveram em Chaves. Ou seja, temos de ter o mesmo espírito e ganhar o jogo da maneira que for", apontou Amorim.

O objetivo, para já, é chegar "a 11 de fevereiro" em condições de poder "dividir" as cargas por todos os jogadores, incluindo os que estão "na Taça asiática e na CAN" e que podem só regressar aos trabalhos, em Alcochete, a partir dessa data.

"Porque temos ali um início de fevereiro que ainda é pior do que janeiro, com jogos de três em três dias e, às vezes, de dois em dois. Portanto, [a indefinição no plantel] não mexe com o grupo, o mercado poderá ter influência porque não sabemos o que pode acontecer", explicou, à 'boleia' de uma questão sobre as possíveis alterações no plantel durante este mês.

Para a visita a Vizela, Amorim volta a não poder contar com Morita, Diomandé e Geny Catamo, que se encontram ao serviço das respetivas seleções, enquanto o defesa central St. Juste já recuperou da mais recente lesão, contraída no início de dezembro, mas ainda não vai ser convocado.

"O St. Juste vem de um calvário grande após lesão e temos de ter cuidado. Não vai ser convocado porque perdia tempo de treino. Ficou apto para treinar, hoje, enquanto os outros estão a fazer um treino tático e a preparar-se fisicamente para o jogo, ele ficou no campo a fazer trabalho específico", justificou o treinador dos 'leões'.

O Sporting visita o Vizela na quinta-feira, em partida da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:45, no Estádio do FC Vizela, e arbitragem de André Narciso (AF Setúbal).

A equipa orientada por Rúben Amorim lidera o campeonato com 43 pontos, mais um do que o Benfica e mais cinco do que o FC Porto, adversários que só entram em campo na sexta-feira e no sábado, respetivamente, para defrontarem Boavista e Moreirense.

