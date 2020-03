AMA Supercross: Zach Osborne não participa em mais corridas nesta temporada Zach Osborne anunciou nas suas redes sociais que, independentemente de como o resto do campeonato de Supercross for afetado perlo coronavírus, não irá alinhar mais esta temporada devido a algumas lesões. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-zach-osborne-nao-participa-em-_5e6b76229d64b9194ad17af1





Zach Osborne anunciou nas suas redes sociais que, independentemente de como o resto do campeonato de Supercross for afetado pelo coronavírus, não irá alinhar mais esta temporada devido a algumas lesões das quais ainda está a recuperar.

Ao que tudo indica, o piloto recebeu, recentemente, alguns resultados relativos às lesões que susteve. “No hospital disseram-me, inicialmente, que eu tinha um trauma torácico, uma costela partida e um pulso torcido. Depois de duas semanas de desconforto significativo em relação ao que eu pensava ser uma costela partida, fui aconselhado a fazer mais exames. Fiz uma ressonância magnética ao abdómen que revelou três fraturas por compressão nas costas, bem como duas outras fraturas. Um raio-x ao meu pulso também mostrou uma pequena fratura”, explicou Osborne.

O piloto ficou incrédulo pelo facto de tudo isto ter passado ao lado nos exames iniciais mas está mais tranquilo por, finalmente, as coisas estarem a ir na direção certa e estar a ser tratado de acordo com as lesões que susteve.

“Não percebo como tudo isto foi esquecido na minha visita original ao hospital, mas é bom ter algumas respostas e começar a avançar na recuperação para poder regressar à minha boa forma o mais rapidamente possível. Estou grato por todas as pessoas à minha volta e pelo seu apoio durante o que tem sido um ano muito difícil para mim. O plano por agora é ficar bem e estar a 100% para a abertura da temporada ao ar livre, em Hangtown!

Foto: Instagram Zach Osborne