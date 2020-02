AMA Supercross, Tampa: Shane McElrath vence com autoridade em 250 O holeshot ficou para Jordon Smith mas Shane McElrath não perdeu tempo a assumir a liderança da prova. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-tampa-shane-mcelrath-vence-com_5e491314e83a5312a74267c1





O holeshot ficou para Jordon Smith mas Shane McElrath não perdeu tempo a assumir a liderança da prova.

Jeremy Martin não se deixou ficar para trás e colocou-se logo na dianteira de Smith para não deixar passar Chase Sexton que seguia em 4º. O piloto da Honda consegue passar para a segunda posição, mas McElrath já tinha construído alguma vantagem na liderança, com voltas rápidas desde o início da corrida.

Depois de alguma insistência, Sexton começa a recuperar de uma partida menos boa e consegue passar Smith, colocando, a partir desse momento, a mira no seu colega de equipa. O piloto acabou por se aproximar rapidamente, ultrapassando Martin. No entanto, este não o deixou seguir sem resposta, numa altura em que Smith também se junta à festa. Sexton consegue bloquear o colega de equipa e Jordon Smith acaba por sair de pista na secção de areia, que também dificultou o trabalho de muitos outros pilotos.

Enquanto isto, McElrath permanecia na liderança da prova e Sexton conseguia, finalmente, colocar-se em segurança para aguentar o segundo lugar e ganhar alguma vantagem. Depois do incidente com Smith, Martin seguiu com alguma vantagem em terceiro.

McElrath manteve-se dominante até ao final, depois de um fim-de-semana em que raramente deu hipótese aos adversários, acabando asssim por vencer a corrida. Chase Sexton conseguiu ainda garantir o segundo lugra, depois de um arranque complicado e Jeremy Martin fechou em terceiro

Foto: AMA Supercross