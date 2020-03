AMA Supercross suspenso até indicações em contrário Devido à propagação do surto do novo coronavírus nos EUA – que levou hoje o presidente Donald Trump a declarar o estado de emergência nacional – todo o campeonato AMA Supercross está suspenso até indicações em contrário. Já tinha sido anunciado o adiamento de três rondas mas a verdade é que vários Estados norte-americanos decretaram desporto MotoSport desporto/ama-supercross-suspenso-ate-indicacoes-em_5e6c05f8d2b618196e6a758c





Devido à propagação do surto do novo coronavírus nos EUA – que levou hoje o presidente Donald Trump a declarar o estado de emergência nacional – todo o campeonato AMA Supercross está suspenso até indicações em contrário.

Já tinha sido anunciado o adiamento de três rondas mas a verdade é que vários Estados norte-americanos decretaram a proibição de eventos que juntassem mais de 250 pessoas e, como é óbvio, o promotor do campeonato viu-se agora obrigado a cancelar todas as restantes provas do campeonato:

• Indianapolis, 14 Março

• Detroit, 21 Março

• Seattle, 28 Março

• Denver, 4 Abril

• Foxborough, 18 Abril

O promotor refere em comunicado que “a saúde e a segurança de todos os espectadores e pilotos, bem como a do nosso staff, é a nossa principal prioridade. Vamos continuar a monitorizar a situação”.

Muito provavelmente, as contas finais do campeonato ficarão tal como estão agora. Será então Eli Tomac declarado campeão do AMA Supercross 450 pela primeira vez na sua carreira?