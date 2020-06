Nos treinos cronometrados para a prova de Salt Lake City 6, os mais rápidos foram Chase Sexton e Jason Anderson.

Ainda antes de começarem os treinos, alguma chuva que caiu durante a noite deixou o terreno muito macio e foi decidido cancelar as sessões de treinos livres. Optou-se então por adiar o programa e fazer apenas as duas sessões de treinos cronometrados para cada classe.

No regresso da Costa Este da classe 250, Chase Sexton “deixou” Colt Nichols liderar a maior parte do tempo mas, nos últimos instantes, fez uma volta quase perfeita e roubou a “pole position” ao piloto da Yamaha. Shane McElrath não quis deixar fugir o seu adversário no campeonato e, também ele, superou Nichols e ascendeu ao 2.º posto nesta sessão.

Resultados dos treinos cronometrados da classe 250 Costa Este em Salt Lake City 6

Resultados dos treinos cronometrados da classe 450 em Salt Lake City 6

(Foto: Facebook Supercross)