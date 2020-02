AMA Supercross: Ryan Dungey anuncia saída da Geico Honda Ryan Dungey anunciou a sua saída da equipa através das suas redes sociais. O ex-piloto percebeu que o trabalho que deveria desempenhar na Geico Honda não seria compatível com a fase que atravessa na sua vida pessoal. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-ryan-dungey-anuncia-saida-da_5e580ac040d8a912bc6982a8





Ryan Dungey anunciou a sua saída da equipa através das redes sociais. O ex-piloto percebeu que o trabalho que deveria desempenhar na Geico Honda não seria compatível com a fase que atravessa na sua vida pessoal.

Depois de menos de três meses com a equipa, Dungey decidiu dar um passo atrás. Através da sua conta de Instagram explicou que, neste momento, não se pode comprometer com a equipa da forma como gostaria e que para fazer as coisas pela metade pretende não as fazer de todo.

Ryan Dungey tem uma filha de sete meses e vive no Minnesota, Estados Unidos da América. No entanto, a equipa está sediada no sul da Califórnia. Como foi dito, o compromisso foi maior do que Ryan. O facto de ser ter e deslocar para tão longe, já para não falar do calendário de corridas bastante preenchido acabou por afastar o ex-piloto da sua função.

Dungey começou por dizer que não foi fácil dar este passo. “Descobri que este é um compromisso muito maior do que aquilo que posso dar nesta fase da minha vida. Fazer um trabalho mais ou menos não é para mim, nem é justo para a equipa não receber todos os esforços que merece. A minha impressão geral sobre a equipa é muito boa. Estou grato pelo tempo que me deram e pelo quanto o Jeff Majkrzak e o Rick Zielfelder me ajudaram na minha vida. Só tenho a desejar-lhes muito sucesso”, afirmou.

Rick Zielfeder, da Factory Connection Racing lamentou ver a parceria com Ryan terminar mas respeitou a decisão tomada. “Quando nos juntámos ao Ryan tínhamos grandes esperanças na nossa parceria e lamentamos vê-la acabar prematuramente. Dito isto, entendemos os compromissos significativos de viagem e tempo que vêm com a propriedade da equipa e respeitamos o Ryan por reconhecer que não era algo que ele estivesse preparado para fazer a longo prazo. Além de ser um grande campeão, o Ryan é um verdadeiro profissional e tem sido um prazer trabalhar em conjunto com ele durante este breve período”.

